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اقتصاد

العملة الخضراء تتهاوى.. الدولار يواصل مسلسل الهبوط أمام الجنيه.. اعرف آخر سعر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:33 م
الدولار
الدولار
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محمد يحيي
هوى الدولار لأدنى مستوى بالبنوك ليسقط بمعدلات غير مسبوقة مسجلا 16.21 جنيه بتعاملات نهاية اليوم الإثنين، بمعدل هبوط بلغ 15 قرشا على الأقل منذ الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار أدنى سعر صرف له ببنكي "الإسكندرية، التجاري الدولي" نحو 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار ببنوك "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي"، مسجلا 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار ببنوك "الأهلي اليوناني، البركة، عوده، الأهلي المصري، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس" نحو 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع، بينما جاء أعلي سعر للدولار بالبنك الزراعي المصري ليسجل 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.
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