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توك شو

حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين غدا ..فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:08 م
اسعار البنزين - تعبيرية
اسعار البنزين - تعبيرية
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هاني حسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية في اجتماع الهيئة العامة للبترول غدًا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد زيادة والاتجاه سيكون نحو تثبيت السعر أو تخفيض أسعار البنزين وفقًا للسعر العالمي وسعر الدولار.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "لو تم تخفيض سعر البنزين من المفترض أن يؤثر ذلك على الاسعار في الأسواق".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "سيتم التعرض لهذا الأمر كل 3 أشهر، وسوف تقوم الهيئة العامة للبترول بدراسة السعر العالمي للبترول وسعر الدولار لتحديد سعر المواد البترولية".

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