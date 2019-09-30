اخبار النادى الاهلى اليوم.. ضم كهربا.. وجيرالدو أول الراحلين.. وموقف صالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين، 30 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
أزمات متواصلة.. نجم الأهلى بدوي بهرته أضواء المدينة
لم يحظ لاعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحقبة الأخيرة بدعم جماهيري كما تلقى لاعب الوسط صالح جمعة.
كتب اسمه بحروف من نور.. سيد عبد الحفيظ مدير كرة على خطى العظماء
تتفق أو تختلف.. توافق أو ترفض لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بات يسير على درب العظماء في القلعة الحمراء.
موقف صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ : هدفنا لقب أفريقيا
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أهمها الزمالك.. 4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
يعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر أكتوبر.
على مسئولية شيما صابر.. كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين
قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينية فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.
أزمات متواصلة.. نجم الأهلى بدوي بهرته أضواء المدينة
لم يحظ لاعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحقبة الأخيرة بدعم جماهيري كما تلقى لاعب الوسط صالح جمعة.
كتب اسمه بحروف من نور.. سيد عبد الحفيظ مدير كرة على خطى العظماء
تتفق أو تختلف.. توافق أو ترفض لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بات يسير على درب العظماء في القلعة الحمراء.
موقف صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ : هدفنا لقب أفريقيا
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أهمها الزمالك.. 4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
يعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر أكتوبر.
على مسئولية شيما صابر.. كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين
قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينية فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.