Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار النادى الاهلى اليوم.. ضم كهربا.. وجيرالدو أول الراحلين.. وموقف صالح جمعة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:39 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين، 30 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

أزمات متواصلة.. نجم الأهلى بدوي بهرته أضواء المدينة


لم يحظ لاعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحقبة الأخيرة بدعم جماهيري كما تلقى لاعب الوسط صالح جمعة.

كتب اسمه بحروف من نور.. سيد عبد الحفيظ مدير كرة على خطى العظماء


تتفق أو تختلف.. توافق أو ترفض لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بات يسير على درب العظماء في القلعة الحمراء.

موقف صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ : هدفنا لقب أفريقيا


أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهمها الزمالك.. 4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها


يعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر أكتوبر.

على مسئولية شيما صابر.. كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين


قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينية فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019.. رحلة إنقاذ الدورى

أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019

موجز الرياضة .. صفقات نارية لـ الزمالك .. قفشة في الأهلي رسميا.. حسن شحاتة يقترب من منتخب مصر

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

اخبار النادي الأهلي اليوم 5-9-2019.. قرار سيادي من فايلر.. كواليس مران المدرب الجديد.. وتعليق مثير من أزارو

ترشيحاتنا

بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن أسعار البنزين غدا

كلمة الحسم.. كاف: سنعلن القرار الرسمي بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فى هذا الموعد

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة حول اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى بأسيوط.. فيديو

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور

اغتصاب جنة يضع وسائل الإعلام في ورطة.. الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا

هيونداي إلنترا 2020 الآن في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور