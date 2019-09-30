الدوري الإنجليزي .. أوباميانج يتعادل لـ آرسنال أمام مانشستر يونايتد ..فيديو

أحرز إيميريك أوباميانج هدف التعادل لفريقه آرسنال فى شباك مانشستر يونايتد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أولد ترافورد ، فى ختام الجولة السابعة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



وجاء هدف آرسنال التعادل فى الدقيقة 58 عن طريق أوباميانج من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة رائعة.



وافتتح مانشستر يونايتد التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق سكوت مكتوميناي من تسديدة صاروخية قبل منطقة الجزاء ولم يستطع حارس الأرسنال من رؤيتها إلا بعد ما سكنت الشباك .



ويحتل فريق مانشستر يونايتد فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط ، بينما جاء أرسنال فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة .