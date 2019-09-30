اخبار البرلمان| النواب يزف بشرى بشأن المرتبات والمعاشات.. ويكشف قرار الحكومة الخاص بأسعار البنزين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الإثنين 30 سبتمبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
كشف النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن وجود إتجاه قوى بين نواب البرلمان للتواصل مع عدد من الوزراء فى الحكومة فى مجلس النواب لإتخاذ قرارات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.. تفاصيل
النواب يكشف قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية
بعد قيام الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، في يوليو الماضي، قررت الحكومة أن يكون هناك تقييم ربع سنوي لأسعار المنتجات البترولية، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.. تفاصيل
البرلمان يزف بشرى للمواطنين حول تخفيض تعريفة ركوب وسائل المواصلات
تبدأ غدا الثلاثاء، الحكومة الخطوة الأولى لإعادة تقييم المنتجات البترولية، بعد زيادتها يوليو الماضي، حسب قرارها الذي ينص على إعادة تقييم أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وفقًا للسعر العالمي.. تفاصيل
تجديد الثقة في القصبى رئيسا لائتلاف دعم مصر
أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور أعضاء المكتب السياسي، تجديد الثقة فى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيسا لـ"ائتلاف دعم مصر"، وزعيم الأغلبية البرلمانية للعام الثانى.. تفاصيل
إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنقية بطاقات التموين توضح مدى متابعته واهتمامه بكل ما يتعلق بأزمات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس لن يصدر أى قرار ضد مصلحة محدودي الدخل.. تفاصيل
النواب يحذر: هذا القرار سيرفع أسعار السيارات ويزيد الركود.. تفاصيل
علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ما أشيع حول اتجاه الحكومة لفرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة والمحلية، قائلًا: "الموضوع يحتاج دراسة في ظل حالة الركود الموجودة حاليا في سوق السيارات وأي زيادة في الرسوم سوف تؤثر علي أسعار السيارات ما يؤدي إلي مرحلة ركود أوسع.. تفاصيل
برلمانى: انخفاض اسعار البنزين والمنتجات البترولية إلى 10 % خلال أيام
وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إنخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 10 % ، خاصه فى ظل إنخفاض سعر الدولار ، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه إلى 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه.. تفاصيل
برلمانى يزف بشرى للمواطنين بشأن عودة المستبعدين من دعم التموين
أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بما أعلن عنه الرئيس السيسي بشأن متابعته بنفسه لـ إجراءات تنقية البطاقات التموينية بنفسه ، مشيرا إلى أن الرئيس أراد أن يطمئن محدودى الدخل بشأن حقهم فى دعم التموين ، مما يؤكد على شعوره بالمواطن البسيط وأنه لن يصدر أى قرار ضد مصلحته.. تفاصيل
مضاعفة القيمة والإخلاء خلال 10 سنوات.. 3 مقترحات لـ تعديل قانون الايجار القديم قبل عودة البرلمان غدا
يستعد مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للعودة، لانطلاق دور الانعقاد الخامس، غدا الثلاثاء يناقش خلاله مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إصدارها خلاله، والتي يأتي على رأسها قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، الذي تم تأجيله، بنهاية دور الانعقاد الرابع.. تفاصيل
بشرى لطلبة الطب.. هتقبض وأنت لسه متدرب بموجب قانون مزاولة المهنة بعد تصديق السيسي عليه
يعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصدار القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب انتصارا لمهنة الطب، حيث إلزام القانون من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.. تفاصيل
البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
كشف النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن وجود إتجاه قوى بين نواب البرلمان للتواصل مع عدد من الوزراء فى الحكومة فى مجلس النواب لإتخاذ قرارات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.. تفاصيل
النواب يكشف قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية
بعد قيام الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، في يوليو الماضي، قررت الحكومة أن يكون هناك تقييم ربع سنوي لأسعار المنتجات البترولية، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.. تفاصيل
البرلمان يزف بشرى للمواطنين حول تخفيض تعريفة ركوب وسائل المواصلات
تبدأ غدا الثلاثاء، الحكومة الخطوة الأولى لإعادة تقييم المنتجات البترولية، بعد زيادتها يوليو الماضي، حسب قرارها الذي ينص على إعادة تقييم أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وفقًا للسعر العالمي.. تفاصيل
تجديد الثقة في القصبى رئيسا لائتلاف دعم مصر
أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور أعضاء المكتب السياسي، تجديد الثقة فى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيسا لـ"ائتلاف دعم مصر"، وزعيم الأغلبية البرلمانية للعام الثانى.. تفاصيل
إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنقية بطاقات التموين توضح مدى متابعته واهتمامه بكل ما يتعلق بأزمات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس لن يصدر أى قرار ضد مصلحة محدودي الدخل.. تفاصيل
النواب يحذر: هذا القرار سيرفع أسعار السيارات ويزيد الركود.. تفاصيل
علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ما أشيع حول اتجاه الحكومة لفرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة والمحلية، قائلًا: "الموضوع يحتاج دراسة في ظل حالة الركود الموجودة حاليا في سوق السيارات وأي زيادة في الرسوم سوف تؤثر علي أسعار السيارات ما يؤدي إلي مرحلة ركود أوسع.. تفاصيل
برلمانى: انخفاض اسعار البنزين والمنتجات البترولية إلى 10 % خلال أيام
وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إنخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 10 % ، خاصه فى ظل إنخفاض سعر الدولار ، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه إلى 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه.. تفاصيل
برلمانى يزف بشرى للمواطنين بشأن عودة المستبعدين من دعم التموين
أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بما أعلن عنه الرئيس السيسي بشأن متابعته بنفسه لـ إجراءات تنقية البطاقات التموينية بنفسه ، مشيرا إلى أن الرئيس أراد أن يطمئن محدودى الدخل بشأن حقهم فى دعم التموين ، مما يؤكد على شعوره بالمواطن البسيط وأنه لن يصدر أى قرار ضد مصلحته.. تفاصيل
مضاعفة القيمة والإخلاء خلال 10 سنوات.. 3 مقترحات لـ تعديل قانون الايجار القديم قبل عودة البرلمان غدا
يستعد مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للعودة، لانطلاق دور الانعقاد الخامس، غدا الثلاثاء يناقش خلاله مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إصدارها خلاله، والتي يأتي على رأسها قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، الذي تم تأجيله، بنهاية دور الانعقاد الرابع.. تفاصيل
بشرى لطلبة الطب.. هتقبض وأنت لسه متدرب بموجب قانون مزاولة المهنة بعد تصديق السيسي عليه
يعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصدار القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب انتصارا لمهنة الطب، حيث إلزام القانون من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.. تفاصيل