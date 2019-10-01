المؤتمر الدولى الرابع للتجميل Icc 2019 ينهي فعالياته بمشاركة 40 دولة

أنهى المؤتمر الدولي الرابع للتجميل Icc2019 منذ أيام فعالياته التي أطلقت بهدف تدريب شباب أطباء الجلدية والتجميل بمشاركة الجمعية المصرية لصحة المرأة (ڤينوس) و بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والمستشفى الجوي.
وضمت فعاليات المؤتمر أكثر من 20 ورشة عمل تمت بحضور ٦٠ خبيرا عالميا من ٤٠ دولة و ١٢٠ خبيرا مصريا من أساتذة جراحة التجميل
والجلدية والليزر بالشراكة مع الجمعيات الإقليمية والدولية الكبرى.
وألقى المؤتمر الضوء على الكثير من المشكلات المتعلقة بمجال التجميل والليزر والأمراض الجلدية، منها علاج الصلع الوراثي بالطرق الحديثة مثل تنشيط البصيلات باستخدام موجات أشعة الليزر وكذلك "البي آر بي" مضاف إليه "الهيالورونيك أسيد"، مع توصية المؤتمر بضرورة العمل على رفع الوعي الصحي للمرضى بمخاطر استخدام الأدوية المعالجة لمشكلات الجلد والشعر دون وصفة طبية وكذلك التحذير من اللجوء للمنتجات غير الموثوقة وغير المصرح بها صحيا.
وأوصى المؤتمر أيضا بضرورة دعم البحث العلمي في مجال مستحضرات التجميل الطبية وكذلك ما يتعلق بعلاج مشكلات الجلدية والشعر والجراحات الترميمية، مع تشجيع النشر الدولي للأبحاث المصرية في ذلك المجال ودعم مجال التدريب لشباب الأطباء.
وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا ضرورة دعم وعلاج غير القادرين في مجال الأمراض الجلدية، خصوصا الخطير منها أو مرتفع تكلفة العلاج.
وضمت إدارة المؤتمر الدكتور محمد أبوزيد، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا ورئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة (فينوس)، والدكتور وائل محمد سعودى أستاذ مساعد الأمراض الجلدية و التناسلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيسا للمؤتمر، والدكتور ياسر ابو العلا حامد استشارى الامراض الجلدية و التناسلية والعلاج بالليزر ،زميل جامعة منيابوليس USA،عضو الجمعية الاوروبية EADV، عضو الجمعية الأمريكية لعلوم الليزر ASLM و نائب رئيس المؤتمر، والدكتور شادي محمود علي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية
والتناسلية بجامعة الأزهر ورئيس وحده العلاج بالليزر بقسم الأمراض الجلدية بمستشفي الحسين الجامعي، عضو الاكاديميه الاوروبيه للأمراض الجلديه والتناسلية،عضو الاكاديميه الاوروبيه لليزرو البورد الأمريكي في جراحات الليزر وسكرتير عام المؤتمر.
بالاضافة الى الدكتورة مها عزت استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر بالاداره المركزيه للخدمات الطبيه , عضو الجمعيه الاوروبية لتجميل الجلد ESCAD , عضو الاكاديمية الأوروبية لليزر ESLD , عضو الجمعيه الافرواسيويه لليزر وتجميل الجلد ASDDL وعضو مؤسس ومشرف عام للمؤتمر الدولي للتجميل , والدكتور ياسر مصطفى جوهري إستشاري و رئيس وحدة تجميل الجلد بكلية طب جامعة بني سويف،عضو الجمعيه الاوروبية لتجميل الجلد ESCAD وعضو الاكاديمية الأوروبية لليزر ESLD وعضو مؤسس ومشرف عام للمؤتمر الدولي للتجميل.