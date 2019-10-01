في ذكرى ميلاده.. قصة طرد أمين الهنيدي لـ عادل إمام من المسرح

يوافق اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل وصانع البهجة أمين الهنيدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1925 بمدينة المنصورة، وظهرت موهبته الفنية وهو طفل صغير حيث برع آنذاك في تقليد وغناء مونولوجات الفنان الراحل إسماعيل يس وثريا حلمي.



وفي لقاء سابق، قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامج "وشوش" على "نجوم إف إم"، إن المؤلف والمنتج الراحل سمير خفاجي، تطرق في مذكراته، إلى أن الفنان أمين الهنيدي، حيث أكد "خفاجي" أن "الهنيدي" كان لا يحب أبدًا أن يثير أي ممثل الضحك في المسرح غيره، ومع ذلك تفاجئ بالفنان عادل إمام خلال إحدى المسرحيات معه، بأنه بدأ ينطلق مع الجمهور مما أثار غضب "الهنيدي".



وأَضاف، إبراهيم عيسى، في لقائه، أن أمين الهنيدي طلب طرد عادل إمام، وأن يأتي الفنان حسن مصطفى بدلًا من الزعيم، وعندما وجد أمين الهنيدي ثائرًا وافق مؤقتا وقال له إنه سيختفي ويسافر في اليوم الثاني.



وفي اليوم الثاني ذهب عادل إمام للمسرح فوجد أن اسمه أزيل من أفيش المسرحية، ووضع بدلًا منه حسن مصطفى، إلا أنه قرر تقديم المسرحية على أكمل وجه.