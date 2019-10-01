كتف قانوني من سامورا إلى أبوريدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون

أن موقف الزمالك حتى الآن سليم، بسبب أن الزمالك لم يطلب تغير ملعب بتروسبورت بل تم ذلك بسبب الظروف الأمنية للبلاد .





قرار كاف





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أصدر قرارا عاجلا في الساعات القليلة الماضية بفتح تحقيق حول ملابسات الأزمة بالكامل ومعرفة كواليس الخطاب الذي وقعه الغاني أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف، ويفيد بنقل لقاء الزمالك المصري وضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.



كما تشمل التحقيقات رد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله ، والذى طالب فيه بضرورة إيضاح أسباب خوض مباريات فى الدورى المصري الممتاز يوم السبت بالقاهرة ورفض استقبال مباراة الزمالك فى أفريقيا.



وكان من المقرر ان تعقد لجنة مسابقات الأندية برئاسة النيجيري سامسون أدامو جلسة طارئة من أجل حسم الموقف بشكل نهائى وتام ، الا انه تم تأجيل القرار لحين عقد اللجنة اجتماعها يوم 8 أكتوبر أي قبل قرعة دور المجموعات بـ24 ساعة ، بما يعني ان القرار سيكون نهائي وحاسما.



وكان نادي جنراسيون فوت أصدر عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.



وذكر البيان: "كيف يمكن إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكون بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت.



يذكر أن جينيراسيون رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.

وأضاف ،كل هذه الملابسات جعلت الجميع يتسائل اين الصوت المصري في الكاف ، هاني ابوريدة ، بعد الاطاحة بعمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق ، الأمر الذي يفسر بضعف موقف ابوريدة في الكاف ، وان سامورا الملقبة بالمراة الحديدية ، اطاحت بنفوذ رئيس الجبلاية السابق.