كتف قانوني من سامورا إلى أبوريدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون

تسائل العديد من الوسط الرياضي، اين هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الافريقي والدولي لكرة القدم من ازمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.
الوقت الذي يتحدث فيه الجميع ، عن قوة السنغالية فاطمة سمورا سكرتير عام الاتحاد الدولي والمفوضة من قبل فيفا كمراقبة مالية وإدارية على الكاف ، وانها قد تنصف الفريق السنغالي على الزمالك وعدم اتخاذها بخطاب اتحاد الكرة المصري.
ومن جانبه ، قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف، إن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت افتعل أزمة لخوض مباراته أمام الزمالك على ملعب بتروسبورت ، والمشكلة سهلة حيث ان المباراة تم تأجيلها لظروف خارجة عن إرادة الجميع، ولم أرَ من قبل فريق يرفض قرارًا صادرًا من الاتحاد الأفريقي".
الوقت الذي يتحدث فيه الجميع ، عن قوة السنغالية فاطمة سمورا سكرتير عام الاتحاد الدولي والمفوضة من قبل فيفا كمراقبة مالية وإدارية على الكاف ، وانها قد تنصف الفريق السنغالي على الزمالك وعدم اتخاذها بخطاب اتحاد الكرة المصري.
ومن جانبه ، قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف، إن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت افتعل أزمة لخوض مباراته أمام الزمالك على ملعب بتروسبورت ، والمشكلة سهلة حيث ان المباراة تم تأجيلها لظروف خارجة عن إرادة الجميع، ولم أرَ من قبل فريق يرفض قرارًا صادرًا من الاتحاد الأفريقي".
وأضاف ، أن موقف الزمالك حتى الآن سليم، بسبب أن الزمالك لم يطلب تغير ملعب بتروسبورت بل تم ذلك بسبب الظروف الأمنية للبلاد .
كل هذه الملابسات جعلت الجميع يتسائل اين الصوت المصري في الكاف ، هاني ابوريدة ، بعد الاطاحة بعمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق ، الأمر الذي يفسر بضعف موقف ابوريدة في الكاف ، وان سامورا الملقبة بالمراة الحديدية ، اطاحت بنفوذ رئيس الجبلاية السابق.
كل هذه الملابسات جعلت الجميع يتسائل اين الصوت المصري في الكاف ، هاني ابوريدة ، بعد الاطاحة بعمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق ، الأمر الذي يفسر بضعف موقف ابوريدة في الكاف ، وان سامورا الملقبة بالمراة الحديدية ، اطاحت بنفوذ رئيس الجبلاية السابق.
قرار كاف
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أصدر قرارا عاجلا في الساعات القليلة الماضية بفتح تحقيق حول ملابسات الأزمة بالكامل ومعرفة كواليس الخطاب الذي وقعه الغاني أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف، ويفيد بنقل لقاء الزمالك المصري وضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.
كما تشمل التحقيقات رد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله ، والذى طالب فيه بضرورة إيضاح أسباب خوض مباريات فى الدورى المصري الممتاز يوم السبت بالقاهرة ورفض استقبال مباراة الزمالك فى أفريقيا.
وكان من المقرر ان تعقد لجنة مسابقات الأندية برئاسة النيجيري سامسون أدامو جلسة طارئة من أجل حسم الموقف بشكل نهائى وتام ، الا انه تم تأجيل القرار لحين عقد اللجنة اجتماعها يوم 8 أكتوبر أي قبل قرعة دور المجموعات بـ24 ساعة ، بما يعني ان القرار سيكون نهائي وحاسما.
وكان نادي جنراسيون فوت أصدر عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.
وذكر البيان: "كيف يمكن إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكون بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت.
يذكر أن جينيراسيون رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.
كما تشمل التحقيقات رد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله ، والذى طالب فيه بضرورة إيضاح أسباب خوض مباريات فى الدورى المصري الممتاز يوم السبت بالقاهرة ورفض استقبال مباراة الزمالك فى أفريقيا.
وكان من المقرر ان تعقد لجنة مسابقات الأندية برئاسة النيجيري سامسون أدامو جلسة طارئة من أجل حسم الموقف بشكل نهائى وتام ، الا انه تم تأجيل القرار لحين عقد اللجنة اجتماعها يوم 8 أكتوبر أي قبل قرعة دور المجموعات بـ24 ساعة ، بما يعني ان القرار سيكون نهائي وحاسما.
وكان نادي جنراسيون فوت أصدر عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.
وذكر البيان: "كيف يمكن إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكون بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت.
يذكر أن جينيراسيون رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.
الفرق المتأهلة لدور المجموعات وتصنيفها
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 9 أكتوبر المقبل ، موعدا لإقامة قرعة المجموعات ، بعد أن تحدد تصنيف الفرق بشكل مبدئي ، بعد حسم جولات إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستثناء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، والذي يصدر قرار بشأنها خلال أيام قليلة.
والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي ، بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.
وجاء التصنيف المبدئي للفرق المؤهلة كالاتي:
التصنيف الأول : الترجي - الوداد - مازيمبي - الأهلي
الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - الزمالك "في حالة تأهله رسميا"
الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال
الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو
وفي حالة تأهل جينيراسيون فوت السنغالي ، سينضم الى التصنيف الرابع ، وينضم شبيبة القبائل للثالث واتحاد العاصمة في التصنيف الثاني.
والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي ، بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.
وجاء التصنيف المبدئي للفرق المؤهلة كالاتي:
التصنيف الأول : الترجي - الوداد - مازيمبي - الأهلي
الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - الزمالك "في حالة تأهله رسميا"
الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال
الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو
وفي حالة تأهل جينيراسيون فوت السنغالي ، سينضم الى التصنيف الرابع ، وينضم شبيبة القبائل للثالث واتحاد العاصمة في التصنيف الثاني.