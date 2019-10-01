شاهد.. عودة التابوت الذهبي للكاهن «نجم عنخ» بعد استرداده من أمريكا

عرضت قناة «أكسترا نيوز» لقطات لتابوت الكاهن «نجم عنخ» بعد استردادها من أمريكا، وذلك بعد أن نجحت وزارة الآثار في استعادته بعد عرضه في متحف ميتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكان قد أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سوف يتم استرداد تابوت نجم عنخ لمصر في الفترة المقبلة، مضيفا انه «لأول مرة أعلن أن تابوت نجم عنخ، وهو تابوت خشبي مذهب، تابعته إدارة الآثار المستردة في متحف المتروبوليتان بأمريكا، تم بيعه بورق مزور، وتم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاسترداده.



وأضاف مصطفي وزيري : «متحف المتروبوليتان، خاطب وزارة الخارجية المصرية واعتذر عن شراء التابوت، وأبدى نيته في إرجاع التابوت لمصر مرة أخرى».



وأشار إلى أن وزارة الطيران سوف تقوم بنقل هذا التابوت من أمريكا إلي مصر مجانا، لافتا إلي أنه سوف يقام احتفال كبير عند وصول التابوت إلى مصر.