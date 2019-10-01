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أخبار البلد

مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز ايرباص A220-300 إلي مطار القاهرة الدولي قادمة من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330 وذلك في إطار خطة مصرللطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تُعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي ١٢ طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام ٢٠٢٠.

وقال أحمد عادل، إن هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية خلال الفترة المقبلة بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران موضحا أن الطائرة الأولى من هذا الطراز قد نالت استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.

من جانبه، قال الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إن طائرة A220-300 تضم 140 مقعدًا بمسافات مريحة ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة والرفاهية.

وبجانب الامكانيات ومستوي الرفاهية التي تتميز بها هذه الطائرة فإنها أيضا مزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming والتي تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية Tablets.
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300
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