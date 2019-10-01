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رياضة

أكتوبر الناري ينتظر محمد صلاح مع ليفربول

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهات نارية من العيار الثقيل، خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبدأ ليفربول موسمه بشكل قوي في ثلاث بطولات مختلفين، حيث توج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، وحقق "العلامة الكاملة" في الدوري الإنجليزي، حيث حصد 21 نقطة بعد خوض 7 جولات فاز بهم جميعًا، كما حقق الفوز على إم كيه دونز 2-0، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسيخوض الريدز 6 لقاءات خلال أكتوبر في ثلاث بطولات مختلفين، بالـ"بريميرليج"، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالإضافة إلى دوري الأبطال.

ويستهل ليفربول، أكتوبر بمواجهة سالزبورج النمساوي، غدًا الأربعاء، ثم يستضيف ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي يوم 5، قبل أن يذهب إلى مسرح الأحلام "أولد ترافورد" لملاقاة مانشستر يونايتد، يوم 20 بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتتواصل المباريات المهمة لكتيبة يورجن كلوب المدير الفني، بمواجهة جينك البلجيكي بدوري الأبطال يوم 23، قبل أن يستضيف توتنهام هوتسبير في "أنفيلد" بالبريميرليج يوم 27.

فيما سيختتم الريدز مواجهات هذا الشهر، أمام آرسنال في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
أكتوبر الناري ينتظر محمد صلاح مع ليفربول
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