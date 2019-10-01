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فن

فى أحدث جلسة تصوير.. نرمين الفقى تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة نرمين الفقى عدة صور جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وظهرت نرمين الفقى بـ اطلالة ساحرة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ايه القمرة دة ـــ مشاء الله ــ تجننى

وكانت آخر اعمال نرمين الفقى مسلسل ابو العروسة وشاركت في بطولته مع سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.
فى أحدث جلسة تصوير.. نرمين الفقى تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها
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