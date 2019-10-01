الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

فسر مصدر مطلع داخل أركان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قرار الاتحاد الإفريقي، بشأن تأجيل الحكم فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر إقامتها الأحد الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.



وأكد المصدر أن تحديد يوم 8 أكتوبر الجارى موعدا للنطق بالحكم فى هذه الأزمة الشائكة بين الزمالك والفريق السنغالى لا يتعارض بشكل نهائى مع موعد القرعة، مشددا أن الجميع سيحصل على حقوقه.



وأضاف أن الكاف سيتخذ كافة احتياطاته بشأن هذه المباراة، ففى حال الحكم لصالح الزمالك سيتم وضعه فى تصنيفه الخاص به وكذلك الحال بالنسبة للفريق السنغالى.



وتابع: "فى كل الأحوال القرار سيصدر 8 أكتوبر بعد أن يكون الكاف اطلع على كافة جوانب الأزمة سواء من جانب الزمالك أو الفريق وسيتم إصدار حكم نهائى بشأنها حتى ولو تم إعادتها فلن يؤثر على موعد انطلاق قرعة دورى أبطال إفريقيا وسيتم حجز مقعد للفائز منهما بدور المجموعات بشكل طبيعى للغاية".



وقرر كاف البحث عن كافة ملابسات الأزمة ومعرفة كواليس الخطاب الذي وقعه الغاني أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف ويفيد بنقل لقاء الزمالك المصري وضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وكذلك الحال بالنسبة لرد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله أمس والذى طالب فيه بضرورة إيضاح لماذا تم خوض مباريات فى الدورى الممتاز يوم السبت ورفض استقبال مباراة الزمالك فى إفريقيا.



يذكر أن جينيراسيون قد رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.