موعد المواجهة القادمة لمنتخب مصر لكرة الطائرة في مونديال اليابان

يخوض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، مواجهة قوية أمام نظيره الإيراني في ثاني جولات بطولة العالم، التي تستضيفها اليابان في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء.



ونجح منتخب مصر للكرة الطائرة رجال في تحقيق الفوز على أستراليا بنتيجة 3-1، في المباراة الأولى من البطولة.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبا هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ستة أفراد هم الهولندي جيدو مديرا فنيا، وأحمد عاشور مدربا، والدكتور أحمد سعودى طبيبا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللا، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية.



ويلعب المنتخب البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا دورى من دور واحد، 11 مباراة فى 15 يوما، ويحصل على 4 أيام راحة خلال البطولة، ثم يلعب منتخبنا مع إيران والبرازيل وكندا وروسيا أيام 2 و4 و5 و6 أكتوبر على الترتيب، ثم يلعب مع منتخبات إيطاليا وبولندا واليابان أيام 9 و10 و11، ويواجه منتخبات تونس والأرجنتين وأمريكا أيام 13 و14 و15.