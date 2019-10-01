أهم التعديلات التي أجرتها آبل على نظام iOS13 في نسخته الرابعة



أطلقت شركة آبل، أمس الاثنين، أمس الاثنين تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها الأحدث iOS13، وأطلقت على الإصدار الأخير منه اسم IOS 13.1.2 .



وجاء التحديث الجديد بالعديد من الإصلاحات التي تهدف إلى التخلص من الثغرات وتحسين تجربة المستخدم.



وإليك أبرز تلك الإصلاحات التي أجرتها آبل على نظامها الأساسي، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية.



النسخ الاحتياطي على (آي كلاود)



أصلحت أب خللًا في آي كلاود حيث كان يستمر شريط التحميل في الظهور حتى بعد نجاح عملة النسخ الاحتياطي





الـ كاميرا

واجة بعض مستخدمي آبل مشكلة في فتح الكاميرا مع نظام التشغيل الأساسي، والآن أصبح بإمكانهم فتحها واستخدامها بشكل جديد.



المصباح اليدوي



واجه مستخدمو آبل مشكلة في تنشيط المصباح اليدوي الخاص بالهاتف الذكي، والآن أصلحت آبل هذه المشكلة في إصلاحها الأخير.



شاشة العرض



أًصلحت آبل الخلل الذي قد يؤدي إلى فقدان بيانات معايرة العرض.



الاختصارات



أصلحت آبل مشكلة عدم إمكانية تشغيل الاختصارات من HomePod.



بلوتوث



كانت هناك مشكلة قطع اتصال البلوتوث Bluetooth على بعض الأجهزة، والآن تقنية البلوتوث تعمل بشكل جيد.



