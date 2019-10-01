Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أهم التعديلات التي أجرتها آبل على نظام iOS13 في نسخته الرابعة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:23 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
Advertisements
آية جمعة

أطلقت شركة آبل، أمس الاثنين، أمس الاثنين تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها الأحدث iOS13، وأطلقت على الإصدار الأخير منه اسم IOS 13.1.2 .

وجاء التحديث الجديد بالعديد من الإصلاحات التي تهدف إلى التخلص من الثغرات وتحسين تجربة المستخدم.

وإليك أبرز تلك الإصلاحات التي أجرتها آبل على نظامها الأساسي، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية.

النسخ الاحتياطي على (آي كلاود)

أصلحت أب خللًا في آي كلاود حيث كان يستمر شريط التحميل في الظهور حتى بعد نجاح عملة النسخ الاحتياطي


الـ كاميرا
واجة بعض مستخدمي آبل مشكلة في فتح الكاميرا مع نظام التشغيل الأساسي، والآن أصبح بإمكانهم فتحها واستخدامها بشكل جديد.

المصباح اليدوي

واجه مستخدمو آبل مشكلة في تنشيط المصباح اليدوي الخاص بالهاتف الذكي، والآن أصلحت آبل هذه المشكلة في إصلاحها الأخير.

شاشة العرض

أًصلحت آبل الخلل الذي قد يؤدي إلى فقدان بيانات معايرة العرض.

الاختصارات

أصلحت آبل مشكلة عدم إمكانية تشغيل الاختصارات من HomePod.

بلوتوث

كانت هناك مشكلة قطع اتصال البلوتوث Bluetooth على بعض الأجهزة، والآن تقنية البلوتوث تعمل بشكل جيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشكلة تقنية في التحديث الجديد لـ Windows 10.. ومايكروسوفت تضع حلًا بديلا

في 6 خطوات.. طريقة تغيير اسم الـ بلوتوث على أجهزة آيفون

لو اتسرقت أو نسيتها في مكان.. طريقة العثور على أجهزة آيفون وآيباد وماك الخاصة بك

هتبقى أمان أكتر.. جوجل تصلح واحدة من أكبر مشاكل أندرويد

أحدث فضيحة.. فيسبوك يجمع بياناتك عبر الـ بلوتوث.. تفاصيل مثيرة

أول مرة تسمع عنها.. أروع ميزة على هواتف آيفون الجديدة

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بضمادة طبية.. تفاصيل صادمة عن مرض إليسا

علي جمعة: محتويات منزل الزوجية بالكامل ملك للزوجة عدا 3 أشياء

خسرت 12 كيلو من وزنها بسبب البطاطس المقلية و أجنحة الدجاج في شهر

مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد

نسف دهون البطن والأرداف.. 7 أعشاب خارقة للدهون

بعد أزمة حماتها.. سارة نخلة تواصل تصدر جوجل لليوم الثاني على التوالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور

شاهد.. دب أسود عملاق يقتحم حفل زفاف بشكل مفاجئ.. لن تصدق ما حدث