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رياضة

3 فضائح لـ الترجي التونسي تضع الكاف في قفص الاتهام.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:26 م
أحمد أحمد رئيس الكاف
أحمد أحمد رئيس الكاف
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محمد السعيد
مسلسل فضائح فوز فريق الترجي التونسي بأخطاء تحكيمية فادحة لا ينتهي، هذه المرة كانت على حساب فريق إليكت سبور التشادي، في دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الترجي إلى دور الـ 32 بصعوبة بالغة ، بنتيجة 3 - 2، وجاء هدف التأهل من تسلل واضح في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

هذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها الترجي التونسي بأخطأء تحكيمة فادحة، خلال آخر موسمين، حيث تأهل الترجي الدور النهائي في دوري أبطال أفريقيا 2018، بعد الفوز على أول أغسطس 4- 2، وشهدت مباراة الأياب تحاملا كبيرًا من حكم اللقاء جاني سيكاوزي على أول أغسطس لصالح الترجي، بالغائه هدفا صحيحا للفريق الأنجولي، خاصة وأن النتيجة كانت 3 - 2، وباحتساب الهدف تصبح النتيجة 3- 3، ويصعد أول أغسطس للدور النهائي ومواجهة الأهلي.

الفضحية الثالثة كانت أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، حيث انسحب الوداد من اللقاء، بعد إلغاء بكاري جاساما هدفا صحيحا لصالحه بداعي التسلل، ولم يتم اللجوء إلى الفار وقتها لأنه كان متعطلا.
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