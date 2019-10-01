النيابة تنتقل لمعاينة مسرح المذبحة الأسرية في أبو النمرس

انتقلت نيابة جنوب الجيزة لمعاينة مسرح جريمة العثور على جثة سيدة وابنتها مذبوحتين، وإلقاء طفل من شُرفة المنزل، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت المناظرة التى أجرتها جهات التحقيقات، أن الأم تلقت عدة طعنات بالظهر، بينما قُتلت ابنتها إثر تلقيها جرحا ذبحيا بالرقبة وقطعى بالأذن، بينما أُصيب طفلها بإصابات بالغة في الجسد.



يذكر أن عثرت أجهزة الأمن في الجيزة على ربة منزل وابنتها مذبوحين داخل منزلهما في ظروف غامضة، بمنطقة أبو النمرس، وذكرت التحريات والتحقيقات أنّ الواقعة بدأت بمشاهدة الأهالي سقوط طفل من علو، وفور استغاثة الأهالي بوالدته اكشفوا أنّها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات، وبجوارها ابنتها مصابة بحرج ذبحي في الرقبة، وتمكن الأهالي من نقل الطفل إلى المستشفى.



وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، لمكان الواقعة، وبدأت القوات فحص البلاغ، ومناقشة الشهود، للوقوف على ملابسات الواقعة.