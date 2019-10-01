بعد مقتل اللواء عبد العزيز الفغم.. تعيين قائد جديد لحرس الملك سلمان

أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن رئاسة الحرس الملكي قررت تعيين قائدا لقوة الحرس الخاص بديلا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم، الذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار.



وأوضحت وسائل الإعلام أن "رئاسة الحرس الملكي قررت، اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.



وتوفي اللواء "الفغم" مساء الأحد الماضي بعد إصابته وآخرين بطلقات نارية غدرا إثر خلاف نشب بينه وبين الجاني الذي ذهب ليحضر سلاحا وفتح منه النار على الفقيد وصديقه الذي كان يستضيفهما ببيته بمحافظة جدة.