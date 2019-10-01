بشرى سارة.. النواب يحيل 16 قانونا للبحث عن البترول والغاز إلى لجنة الطاقة

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 16 قانونا يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أعلن عبد العال -في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس للمجلس اليوم "الثلاثاء"- إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، واستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.



وأعلن عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (91) لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة.



كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.



وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

