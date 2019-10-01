بعد البداية القوية.. 4 تحديات تواجه فايلر لاستعادة عرش الأهلي إفريقيًا

بعد البداية القوية لـ رينيه فايلر مع الأهلي والنجاح في أول اختباراته بتحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها مع الفريق، يواجه المدرب السويسري الكثير من التحديات للسيطرة علي قارة افريقيا مرة أخرى.



ونجح فايلر، في تحقيق الفوز في 4 مباريات قاد فيهم الفريق، حيث تفوق على الزمالك في كأس السوبر، وعلى كانو سبورت الغيني ذهابا وإيابا في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى سموحة في الدوري.



ويستعرض "صدى البلد" 4 تحديات تواجه فايلر لاستعادة هيبة الأهلي إفريقيا:



1- معالجة أزمة الضغط الجماهيري ، غياب التتويج ببطولة أبطال افريقيا عن القلعة الحمراء منذ عام 2013 اصبح الشغل الشاغل لجمهور النادي هو الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا والعودة للمشاركة في كاس العالم للاندية.



2- تاتي عدم خبرة فايلر بالقارة السمراء احدي التحديات التي ستواجه المدرب السويسري مع الاهلي ، حيث تعد هذه التجربة هي الأولي لفايلر في افريقيا ، الأجواء في افريقيا تختلف تماما عن الاجواء باوروبا من حيث الملاعب ودرجات الحراره وبعد المسافات وغموض وعشوائية بعض الفرق ، مما يزيد من صعوبة تطبيق أفكاره.



3- ضغط المباريات بالدوري المصري الممتاز، حيث يؤدي الي زياده معدل الارهاق لدي اللاعبين وبالتالي احتمالية وجود العديد من الإصابات وفقدان بعض اللاعبين في كثير من المباريات.



4- عدم ثبات التشكيل في المباريات التي خاضها حتي الان ، تعتبر من التحديات التي تواجه فايلر خلال الفترة المقبلة، حيث ان سياسة التدوير الذي يتبعها حاليا بسبب ضيق الوقت وعدم خوض فترة الاعداد مع الفريق تجعله يستقر علي الاعتماد علي التشكيل الاساسي لخوض جميع المبارايات والحكم علي اداء الفريق بصورة جيده.