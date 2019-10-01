بـ فستان أبيض شفاف.. منة فضالى تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالى عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت منة فضالى على الصور قائلة: " من عرض الأزياء محمود غالي @ ghalyofficial1 thxxx شكرا جزيلا شعر رائع وميكياج طبيعى رائع @ haithamdahab00 ..."
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر ــ ايه الجمال ده ــ تجننى ــ عسل يا منة
يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.
وعلقت منة فضالى على الصور قائلة: " من عرض الأزياء محمود غالي @ ghalyofficial1 thxxx شكرا جزيلا شعر رائع وميكياج طبيعى رائع @ haithamdahab00 ..."
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر ــ ايه الجمال ده ــ تجننى ــ عسل يا منة
يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.