لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

مع إعلان المملكة العربية السعودية، إصدار تأشيرات السياحة الجديدة التي ستكون متاحة للمواطنين من 49 دولة، أعطت الدولة الضوء الأخضر لتطبيق اللوائح الجديدة المتعلقة بقواعد اللباس النسائية.





وفي ضوء التوقعات بأن السلطات السعودية أسقطت نظام لباس السيدات، فالآن لم يعد من المتوقع أن ترتدي النساء العباءة والحجاب، أقرت الدولة 19 قاعدة جديدة تتعلق بالآداب العامة في المملكة العربية السعودية.





لذلك، إذا كنت تخطط زيارة المملكة العربية السعودية في أي وقت قريب.. نقدم لك «صدى البلد» خلال السطور التالية ما تحتاج إلى معرفته:





1 - يُطلب من الرجال والنساء ارتداء ملابس متواضعة





2 - الامتناع عن إظهار مشاعر المودة والحميمية مع الشركاء في الأماكن العامة.





3 - تجنب استخدام لغة أو إيماءات بذيئة بالأماكن العامة.





4- يطلب من النساء ارتداء ملابس محتشمة، وهذا يعني تغطية كتفيك وركبتيك.





5 - ممنوع على النساء ارتداء القمصان بلا أكمام أو الفساتين القصيرة، فخيار «المتواضع» من الملابس هو ما يجب عليكم ارتدائه وأنتن في المملكة.





6 - بخصوص الملابس «غير اللائقة» التي لا يجب ارتداءها أو اظهارها وفقا للقائمة العامة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية، فتشمل: الملابس الداخلية أو الملابس الليلية أو الملابس التي تخالف قواعد الأخلاق العامة





7 - محظور ارتداء اي ملابس تحمل الشعارات العرقية أو تشجع على الفساد.





8- لا يزال بيع وشراء واستهلاك الكحول غير قانوني بموجب القانون السعودي





9 - محظور جلب وإحضار المواد الكحولية أو المخدرات إلى البلاد





10- كما يجب ان تعرف ان القانون يمنعك أيضًا من التقاط صور للآخرين أو لحوادث المرور دون إذن





11 - احترام قواعد المرور في جميع شوارع ومدن المملكة





12 - محظور التخلص من القمامة في المواقع غير المخصصة





13 - ممنوع استخدام المقاعد والمرافق المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق العامة.





14- إذا كنت تلعب الموسيقى الصاخبة أثناء أوقات الصلاة، فسيتم تغريمك.





15- كما ستدفع فرض غرامة كبيرة إذا فشلت في إزالة براز حيواناتك الأليفة من الأماكن العامة.





16 - يعاقب على كل هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين 50 إلى 3000 ريال سعودي، حسب نوع الانتهاك.





17 - أدنى غرامة، وهي 50 ريالا سعوديا، يتكبدها الأشخاص الذين لا يحترمون الطوابير والنظام المعمول به في المرافق العامة وفقًا للقواعد.





18 - تعد الشرطة هي السلطة الوحيدة في المملكة التي من حقها الكشف عن الانتهاكات المذكورة وفرض الغرامات.



