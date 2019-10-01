بإطلالة رياضية... شاهد أحدث ظهور لـ نادية الجندي

شاركت النجمة نادية الجندي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرا، بإطلالة رياضية في الجيم.



وظهرت نادية الجندي بـ تيشرت كت وبنطلون ليجن، وانتعلت حذاء رياضيا أبيض، منسقة معهم كاب رياضي أسود مع نظارة شمس، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة.



ومن الناحية الجمالية وضعت نادية القليل من الميكب المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها مما أعطى رونقًا لإطلالتها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.