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مرأة

بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وعصرية.

وظهرت بـ فستان أزرق مفتوح من منطقة الصدر منسقة معه شراب شبكة، وانتعلت بوت من نفس نوع الفستان، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بمجموعة من الخواتم وقرط عصري دائري.

ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عيونها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز، وكان شعرها منسدلًا خلف ظهرها مما أبرز جمال إطلالتها.
بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي
بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي
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