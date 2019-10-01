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فن

قبل طرحه بساعات .. مي كساب تروج لفيلمها الجديد الطيب والشرس واللعوب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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أحمد البهى
بدأت الفنانة مي كساب الترويج لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي كساب أفيش الفيلم الذي ظهرت عليه بالشكل المرسوم بإطلالة من التسعينيات، وعلقت مي كساب على الصورة قائلة: "مستنيينكم يوم الأربع إن شاء الله بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعون خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
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