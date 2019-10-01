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أخبار العالم

شاهد.. موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني بسبب كوب شاي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء لموقف محرج بعد أن قام بخرق البروتوكول أثناء تواجده في مانشستر لحضور مؤتمر لحزب المحافظين.

ويظهر بوريس جونسون الذي يخوض معركة حامية للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يسير في ردهة ومعه 2 من مساعديه، فناوله أحدهم كوبا يستخدم لمرة واحدة، ولا يظهر فيه هل هو شاي أم قهوة.

وبمجرد أن أمسك جونسون بالكوب، قامت المساعدة الثانية بخطفه منه وقالت له أمام الكاميرات:"غير مسموح لك بتناول مشروبات في أكواب تستعمل لمرة واحدة".

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