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مرأة

هوت شورت على هاف بوت.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية مثيرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:22 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت نوال بـ قميص بينك كارديجان جملي اللون مع هوت شورت جينز، ونسقت معهام شنطة كروس متوسطة الحجم وكاب جملي، وانتعلت هاف بوت جملي اللون، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق.

ووضعت نوال الزغبي، ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، ولم تبالغ فى اختيار تسريحة الشعر بل اكتفت بترك شعرها منسدلًا خلف ظهرها.

وإليكم الصورة التى توضح تفاصيل إطلالتها...


هوت شورت على هاف بوت.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية مثيرة
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