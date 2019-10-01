هوت شورت على هاف بوت.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية مثيرة

شاركت نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية نالت إعجاب متابعيها.



وظهرت نوال بـ قميص بينك كارديجان جملي اللون مع هوت شورت جينز، ونسقت معهام شنطة كروس متوسطة الحجم وكاب جملي، وانتعلت هاف بوت جملي اللون، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق.



ووضعت نوال الزغبي، ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، ولم تبالغ فى اختيار تسريحة الشعر بل اكتفت بترك شعرها منسدلًا خلف ظهرها.



وإليكم الصورة التى توضح تفاصيل إطلالتها...





