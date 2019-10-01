البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي لـ 704.4 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي

ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي إلى 701.4 مليار جنيه مقابل 684.031 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 17.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 713.113 مليار جنيه في مايو 2019 بتراجع بلغ 11.713 مليار جنيه.





قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول المحلية للبنوك بلغت 434.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 424.433 مليار في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 453.6 مليار جنيه في مايو 2019.





بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 267.21 مليار جنيه مقابل 259.6 مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة بـ 259.54 مليار جنيه في مايو 2019.



