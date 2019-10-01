Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي لـ 704.4 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:37 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي إلى 701.4 مليار جنيه مقابل 684.031 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 17.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 713.113 مليار جنيه في مايو 2019 بتراجع بلغ 11.713 مليار جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول المحلية للبنوك بلغت 434.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 424.433 مليار في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 453.6 مليار جنيه في مايو 2019.

بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 267.21 مليار جنيه مقابل 259.6 مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة بـ 259.54 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصل حجم النقود المتداولة خارج البنك المركزي نحو 530.63 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 536.1 مليار جنيه ومقارنة بـ 531.4 مليار جنيه في مايو 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي لـ713.113 مليار جنيه في مايو الماضي

المركزي: ارتفاع المعروض النقدي للبنوك لـ909.143 مليار جنيه في 3 أشهر والدين العام الخارجي في حدود آمنة

النقد المتداول خارج البنك المركزي يرتفع لـ 536.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

ترشيحاتنا

كلوب يعلن غياب ثنائي ليفربول عن مواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات.. فيديو

الأهلي يقترب من استعادة 2 مليون يورو من إنجلترا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور