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رياضة

ميتشو يصعد 4 لاعبين من ناشئي الزمالك .. لهذا السبب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:41 م
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك
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محمد رشاد
قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد أربع لاعبين ، بواقع 3 من فريق ناشئي النادى مواليد 2001 ولاعب واحد من فريق مواليد 1999 ، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وصعد ميتشو المهاجمان أسامة فيصل، وحسام أشرف، والظهير الأيمن أحمد عيد، بالإضافة إلى تصعيد حسين فيصل لاعب فريق 1999 والذى يلعب بمركز الجناح وصانع اللعب.

ويعد هؤلاء اللاعبون ضمن مجموعة ناشئين مميزين بالقطاع ، كما أنهم ضمن منتخب مصر للاعمار السنية الخاصة بهم.
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