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اقتصاد

في يوليو الماضي.. البنك المركزي: ارتفاع الائتماني المحلي لـ3.9 تريليون جنيه

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:43 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنهاية يوليو الماضي إلي 3.9 تريليون جنيه بعد أن كان 3.83 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بفارق70 مليار جنيه، ومقارنة بـ3.8 تريليون جنيه في مايو السابق له بفرق 100 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" نحو 2.5 تريليون جنيه في يوليو 2019 مقابل 2.45 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

ووصلت جملة المطلوبات مكن القطاع العام لبنود " الأوراق المالية، الاقراض والخصم" لـ 160.25 مليار جنيه مقابل 191.94 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 164.2 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البنود السابقة لـ 866.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 870.2 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 867.7 مليار جنيه في مايو السابق.

وسجلت جملة المطلوبات من القطاع العائلي لـ 354.6 مليار جنيه مقابل 347.45 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 341.944 مليار جنيه.
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