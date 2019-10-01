إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو من داخل مركبة Starship الفضائية ..فيديو وصور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور والفيديو، ملتقطة من داخل مركبة Starship الفضائية، كان قد كشف عنها رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك.





وقال ايلون إن هذه المركبة ستكون الأولى التى تنطلق بالبشر إلى القمر والمريخ، حيث يمكنها حمل 220 ألف رطل من سعتها بكل سهولة.





كان قد عرض ماسك على الحشد من المهتمين بشؤون الفضاء والصحفيين في موقع تطوير الصاروخ في قرية بوكا شيكا النائية في ولاية تكساس مجسمات لستارشيب على سطح القمر والمريخ، وتوقع أن تكون أول رحلة للمركبة خلال الستة أشهر القادمة تليها مهمة مأهولة بالبشر إلى الفضاء الخارجي العام القادم.





وأضاف الملياردير الأمريكى وهو يقف بين صاروخ ستارشيب والصاروخ فالكون 1، وهو أول مركبة فضاء احتفلت سبيس إكس بإطلاقها منذ 11 عاما، "هذه ببساطة الكأس المقدسة للفضاء."





يذكر أن ستارشيب مركبة فضاء من الصلب اللامع يمكنها حمل عشرات الأشخاص إلى القمر والمريخ، وأعلن ماسك أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا هو أول مسافر خاص على متن ستارشيب في 2018.