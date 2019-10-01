Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو من داخل مركبة Starship الفضائية ..فيديو وصور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:46 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور والفيديو، ملتقطة من داخل مركبة Starship الفضائية، كان قد كشف عنها رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك.

وقال ايلون إن هذه المركبة ستكون الأولى التى تنطلق بالبشر إلى القمر والمريخ، حيث يمكنها حمل 220 ألف رطل من سعتها بكل سهولة.

كان قد عرض ماسك على الحشد من المهتمين بشؤون الفضاء والصحفيين في موقع تطوير الصاروخ في قرية بوكا شيكا النائية في ولاية تكساس مجسمات لستارشيب على سطح القمر والمريخ، وتوقع أن تكون أول رحلة للمركبة خلال الستة أشهر القادمة تليها مهمة مأهولة بالبشر إلى الفضاء الخارجي العام القادم.

وأضاف الملياردير الأمريكى وهو يقف بين صاروخ ستارشيب والصاروخ فالكون 1، وهو أول مركبة فضاء احتفلت سبيس إكس بإطلاقها منذ 11 عاما، "هذه ببساطة الكأس المقدسة للفضاء."

يذكر أن ستارشيب مركبة فضاء من الصلب اللامع يمكنها حمل عشرات الأشخاص إلى القمر والمريخ، وأعلن ماسك أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا هو أول مسافر خاص على متن ستارشيب في 2018.

إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو من داخل مركبة Starship الفضائية ..فيديو وصور
إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو من داخل مركبة Starship الفضائية ..فيديو وصور
إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو من داخل مركبة Starship الفضائية ..فيديو وصور
إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو من داخل مركبة Starship الفضائية ..فيديو وصور
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لعائلة ريهام سعيد

شاهد.. تركي آل شيخ يهين أمير قطر بهذه الطريقة

العثور على جثة فتاة داخل محل للأدوات المنزلية بمدينة المنيا

تحمل 850 راكبا.. تفاصيل استقبال مطار القاهرة أكبر طائرة ركاب مدنية في العالم

"التموين" تعلن عن خبر سار للمواطنين خلال الفترة المقبلة.. فيديو

10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور