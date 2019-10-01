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توك شو

هنفذ عمليات تولع الدنيا.. الإخوان نادمون على استغلال الهارب محمد علي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:01 م
تسريب يكشف ندم التنظيم
تسريب يكشف ندم التنظيم على استخدام محمد علي
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تسريبا صوتيا للإخواني محمد سودان يتحدث إلى أحد عناصر التنظيم في تركيا، ويكشف ندم التنظيم على استخدام الهارب محمد علي.

وقال الإرهابي محمد سودان في التسجيل، "الإخوة في لندن مش مبسوطين خالص من اللي بيحصل، وكان هناك تسرع كبير من الإخوان وإحنا كنا شغالين كويس جدا وبنجمع في المعارضة، وقلت لكم من البداية بلاش نراهن على محمد علي، ورد عليه القيادي في تركيا "إحنا مينفعش نفوت فرصة زي دي والناس بدأت تتحرك".

وتابع الإرهابي محمد سودان "ده كان استعجال النتيجة مش كويسة، ودلوقتي الإخوة المتواجدين خارج السجون دخلوا السجون وأمن الدولة شادد حيله، والأولاد محبطين والثقة معدومة".

ورد عليه القيادي المتواجد في تركيا "الجماعة في مصر هيعملوا كام عملية هيخلوا الدنيا تولع على الآخر".
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