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رياضة

بالسبعة.. بايرن ميونخ يكشر عن أنيابه ويقسو على توتنهام في دوري الأبطال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:53 م
جنابري لاعب بايرن
جنابري لاعب بايرن ميونخ
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إسماعيل محمود
حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بسبعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لفريقه، بإحرازه الهدف الأول في شباك فريق بايرن ميونخ في الدقيقة 12، بعد اختراقه من الجهة اليمنى، ليدخل بالكرة في منطقة الجزاء ، ويسددها بقوة ، تسكن الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وبعدها بدقيقتين، عادل الألماني جوشوا كيميتش النتيجة للفريق البافاري ، بهدف رائع ، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ، لتسكن شباك لوريس حارس مرمى توتنهام ، معلنة عن هدف التعادل.

استمر ضغط توتنهام طيلة أحداث الشوط الأول ، ولكن الألماني مانويل نوير تصدى للعديد من الكرات لمهاجمي السبيرز، حتى تمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، ليتقدم البايرن بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني ، انقلبت الصورة ، واستحوذ الفريق البافاري على الكرة بشكل كامل ، ليكلل هذا عن طريقه لاعبه سيرجي جنابري والذي أضاف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 ، 55 على الترتيب ، بعد مجهود فردي رائع.

وفي الدقيقة 61 ، تحصل توتنهام على ركلة جزاء ، تولى مهمة تنفيذها هاري كين بنجاح ليقلص الفارق ويجعلها 4-2.

وفي ظل سعي توتنهام لتعديل النتيجة ، عاد سيرجي جنابري ليوقع على الهاتريك الخاص به ، بتسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 83 ، بعد تمريرة رائعة من تياجو ألكانترا ، والذي وضع جنابري في وضعية انفراد تام بلوريس من نصف الملعب ، ليسجل جنابري الكرة بكل سهولة .

وفي الدقيقة 87 ، عاد ليفاندوفسكي هو الآخر لتسجيل الهدف الثاني له في المباراة ، والسادس لفريقه ، بعد تمريرة رائعة من فيليبي كوتينيو .

بايرن ميونخ لم يهدأ ، واختتم مهرجان الأهداف بهدف سابع في الدقيقة 88 عن طريق جنابري والذي وقع على هدفه الرابع ، قائدًا فريقه لتحقيق فوز تاريخي على توتنهام في بلاد الإنجليز.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية ، بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.
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