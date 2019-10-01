وقعت بدون مقابل.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

استعاد نجم النادي الأهلي السابق جمال عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، ذكريات انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك بعد لعبه في الأهلي.





وقال جمال عبد الحميد، في حواره عبر برنامج "ع الدكة" الذي يقدمه المذيع إبراهيم عمر، وتتم إذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب"، "عندما ذهبت لمقابلة محمود أبو رجيلة في نادي الزمالك، اتفق معي إذا نجحت في إنقاص وزني ولعبت جيدًا خلال ١٥ يوما فقط، سيتم قيدي في قائمة اللاعبين ولو فشلت سأودعهم، وبالفعل بعد مرور تلك المدة جلست على دكة الاحتياط في مباراة ودية للزمالك مع إحدي الشركات، وكنا متعادلين بدون أهداف، عندئذ بدأ الجمهور يصيح باسمي من المدرجات، وفعلًا شاركت وأحرزت ٣ أهداف، بعدها «أبو رجيلة» طلب مقابلتي في النادي، وسألنى عن المقابل المادي الذي أطلبه للتوقيع مع الأبيض.





وتابع جمال عبد الحميد، "قلت له لا أريد سوى قميص نادي الزمالك فقط، وبالفعل بمجرد ما حصلت على الزي الرسمي للفريق وقعت معهم على الفور بدون مقابل، بعدها توجت مع الفريق بلقب الدوري المصري وكأس أفريقيا في نفس السنة موسم ٨٣ و٨٤".