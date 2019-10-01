Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وقعت بدون مقابل.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:29 م
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي ونادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
استعاد نجم النادي الأهلي السابق جمال عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، ذكريات انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك بعد لعبه في الأهلي.

وقال جمال عبد الحميد، في حواره عبر برنامج "ع الدكة" الذي يقدمه المذيع إبراهيم عمر، وتتم إذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب"، "عندما ذهبت لمقابلة محمود أبو رجيلة في نادي الزمالك، اتفق معي إذا نجحت في إنقاص وزني ولعبت جيدًا خلال ١٥ يوما فقط، سيتم قيدي في قائمة اللاعبين ولو فشلت سأودعهم، وبالفعل بعد مرور تلك المدة جلست على دكة الاحتياط في مباراة ودية للزمالك مع إحدي الشركات، وكنا متعادلين بدون أهداف، عندئذ بدأ الجمهور يصيح باسمي من المدرجات، وفعلًا شاركت وأحرزت ٣ أهداف، بعدها «أبو رجيلة» طلب مقابلتي في النادي، وسألنى عن المقابل المادي الذي أطلبه للتوقيع مع الأبيض.

وتابع جمال عبد الحميد، "قلت له لا أريد سوى قميص نادي الزمالك فقط، وبالفعل بمجرد ما حصلت على الزي الرسمي للفريق وقعت معهم على الفور بدون مقابل، بعدها توجت مع الفريق بلقب الدوري المصري وكأس أفريقيا في نفس السنة موسم ٨٣ و٨٤".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فاروق: دكة البدلاء سبب ضياع الدوري من الزمالك.. فيديو

عدلي القيعي يكشف تفاصيل لأول مرة عن محاولات خطف الزمالك لـ نجم الاهلي

هبوط معدل اللياقة.. محسن صالح يكشف أخطاء الأهلى فى مباراة السوبر

ترشيحاتنا

"التموين" تعلن عن خبر سار للمواطنين خلال الفترة المقبلة.. فيديو

10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

في عيد ميلادها .. تفاصيل اعتناق ديانا حداد برنسيسة الغناء العربي الإسلام

بسبب وفاة نجلها.. ريم البارودى تتصدر يوتيوب

بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب

تركي آل الشيخ يجتمع بـ جوزيه مورينيو مدرب.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أبرز 10 إطلالات أنيقة لـ ريم البارودي

من هنا الزاهد لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. 35 صورة لإطلالات مثيرة للجدل خلال سبتمبر ..صور

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي