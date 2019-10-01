من المحيط للخليج .. أشهر أنواع البن العربي في اليوم العالمي للقهوة

يوافق اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للقهوة، ومن بين 2 مليار شخص في العالم يحتسون القهوة يوميا، هناك عشرات الملايين من العرب يعشقونها ويعدونها جزءا لا يتجزأ من يومهم.



والقهوة مثلها مثل كثير من الأشياء التي أضفى العرب عليها من ذوقهم ومزاجهم الخاص، فنجد عشرات الأنواع من القهوة العربية من المحيط إلى الخليج.



وفي هذا التقرير يرصد لكم صدى البلد أهم أنواع القهوة في الوطن العربي.



المملكة العربية السعودية



يشتهر السعوديون وأهل الجزيرة العربية بتناول القهوة العربية، والتي تمتاز بالخفة ومن المعتاد إضافة حبات الهيل إليها.



تمتاز القهوة العربية برائحة جذابة وتقدم من دون سكر، ويكون لونها ما بين اللونين الأصفر والأخضر، وذلك بسبب أن حباتها لا تحمص بشدة مثل أغلب أنواع القهوة ودائما ما يصحبها تناول التمر.



القهوة اليمنية



تعد القهوة اليمنية من أقدم انواع القهوة، حيث انتقلت زراعتها قديما من إثيوبيا إلى اليمن، وكان علي عمر الشاذلي هو أول من جلب البن إلى اليمن وأعد منه القهوة، قبل أن يتبناها المتصوفة في اليمن بعدما وجدوا لها من تأثير ينشط الجسم للعبادة ليلا.



يتناول اليمنيون حوالي 15 نوعا من القهوة أبرزها، المطري والبرعي واليافعي والحرازي والحفاشي.



ولهم أكثر من طريقة في تحضيرها، مثل قهوة الوالدة والقشر المر، وعلان والقهوة السوداء، والحضرمية والعربية كذلك، وتختلف طرق التحضير من حيث شدة تحميص البن والإضافات من هيل وزنجبيل وعسل وسكر وزبيب وقرفة وغيرها.



القهوة التركية



القهوة الأكثر تداولا في مصر وتركيا بالطبع، حيث يكون البن محمصا بشدة وتحضر في "كنكة" من النحاس أو غيرها، مع الحرص على عدم غليها، وتقدم بسكر أو بدون، ويختلف البن التركي عن الأربيكا المتداول في معظم الدول العربية.



القهوة المغربية



تتميز القهوة المغربية باحتوائها على الكثير من البهارات العطرية، ولذلك تسمى بالقهوة العطرية.



ويضاف إليها مسحوق القرفة وجوزة الطِّيب والفلفل الأسود والينسون والشمر والهيل والزَّنجبيل والسِّمسم واللوز والجوز، من ثم يضاف مقدار من لمسحوق إلى القهوة عند تحضيرها حسب الرغبة، وتوضع القهوة على النار وتغلى لمدة 10 دقائق وتقدم بسكر أو بدون.



القهوة السودانية



يحب السودانيون القهوة المحمصة ويضيفون إليها البهارات، وبخاصة الزنجبيل، وتحضر بغليها في إناء كبير لمدة 5 دقائق، وتشبه في تقديمها القهوة العربية ولكن مع إشعال بخور "لبان ذكر" وجاوري كجزء من الطقوس المحلية.



القهوة اللبنانية



تختلف القهوة اللبنانية عن غيرها بطريقة التحضير، حيث تشبه كثيرا البن التركي، ويتم تحضيرها بغلي الماء اولا من ثم يضاف إليه البن والسكر، ويجب غلي القهوة لحوالي ثلاث مرات، من ثم ترفع ويضاف إليها نقطة من الماء البارد وتغطى لمدة دقيقة.

