أول تعليق من رئيس العراق على الاحتجاجات

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى ضبط النفس واحترام القانون.



وقال برهم صالح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين".



وأضاف برهم صالح ان "أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".



وتابع الرئيس العراقي، قائلا "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".



وكانت تظاهرات قد اندلعت، الثلاثاء، في بغداد والبصرة وعدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع، مطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي.



وشهدت التظاهرات وقوع اشتباكات بين المحتجين والشرطة، التي استخدمت الرصاص الحي في تفريق التظاهرات، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 200 آخرين، من بينهم 40 فردا من عناصر الأمن.