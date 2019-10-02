عدلي القيعي يرد على غضب الزملكاوية من تصريحاته الأخيرة.. فيديو

علّق عدلي القيعي، مستشار تعاقدات النادي الأهلي، على واقعة غضب جماهير نادي الزمالك من تصريحاته حول تقديم الشكر إلى مسئولي نادي جينيراسيون فوت السنغالي بسبب حديثهم عن أن مصر بلد آمنة.





وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه لم يقصد أكثر من توجيه التحية لجانب سنغالي أبرز أن الأجواء آمنة في مصر، وهو ما يدعم سياحة البلد.



