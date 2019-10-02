Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عدلي القيعي يرد على غضب الزملكاوية من تصريحاته الأخيرة.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
Advertisements
محمد رشاد
علّق عدلي القيعي، مستشار تعاقدات النادي الأهلي، على واقعة غضب جماهير نادي الزمالك من تصريحاته حول تقديم الشكر إلى مسئولي نادي جينيراسيون فوت السنغالي بسبب حديثهم عن أن مصر بلد آمنة.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه لم يقصد أكثر من توجيه التحية لجانب سنغالي أبرز أن الأجواء آمنة في مصر، وهو ما يدعم سياحة البلد.

وكان عدلي القيعي قال في برنامجه "ملك وكتابة" على قناة نادي الأهلي، قد وجّه الشكر إلى الجانب السنغالي بسبب تصريحاتهم حول أن مصر بلد آمنة قائلًا: "علينا أن نوجه لهم الشكر على تصريحاتهم تلك بدلًا من الهجوم عليهم".
Advertisements

ترشيحاتنا

مصادر بالكاف.. تأهل الزمالك لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.. فيديو

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة

وقعت بدون مقابل.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

الاهالي يصرخون من منهج دراسات 4 ابتدائي: 11 درسا لتعقيد أولادنا وقتل طفولتهم.. والوزارة ترد

بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقبرني الأزرق.. هيفاء وهبي بـ اطلالة عصرية

دومينيك حوراني تثير الجدل بفستان جريء.. والجمهور: صدمتينا

نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة