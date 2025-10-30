فتح: نتنياهو يحاول إيجاد ذرائع متكررة لتعطيل مراحل اتفاق غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو يسعى بشكل واضح إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في شرم الشيخ.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لا تريد السلام أو الاستقرار، بل تسعى إلى الإبقاء على سيطرتها وعدوانها على قطاع غزة.

وأوضح أن نتنياهو يحاول إيجاد ذرائع متكررة لتعطيل مراحل الاتفاق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بصموده وإرادته أقوى من محاولات الاحتلال لإحباط مساعي التهدئة.

وتابع، أن الجهود التي تقودها مصر تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك بثبات ومسؤولية لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحل إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وقال إن مصر، إلى جانب الأشقاء والوسطاء الدوليين، لا تزال تبذل جهودًا مضنية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مشيرًا إلى أن العالم يعوّل على الدور المصري لما له من تأثير مباشر في حفظ الأمن والسلام في المنطقة.