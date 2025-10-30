بالصور .. هشام خرما يشعل احتفالية عالمية بـ "حلوة بلادي" بمشاركة الثنائي الامريكي "أريوس" للمرة الأولى

شارك الموسيقار العالمي هشام خرما والثنائي الأمريكي "أيروس" فى إحياء إحتفالية بمواصفات عالمية داخل احد فتادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد .



حضر خرما بصحبة فرقته الموسيقية وكان في استقباله منظمي الحفل

وتألق الموسيقار هشام خرما بمجموعة من أعماله الموسيقية الشهيرة التي نالت إعجاب الجمهور منها Eternal Journey وArabesque وThe Revolution وRise .. واختتم وصلته بموسيقى "حلوة بلادي" وسط المزيد من اجواء البهجة والحماسة.



وخطف الثنائي الامريكي "أريوس" الانظار بشو لايت ليزر ومؤثرات بصرية مبهرة في أول مشاركة لهم بالشرق الأوسط، في تجربة فنية بصرية و مبهره غير مسبوقة.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي باسل الزارو والفنانين أحمد مجدي وأحمد حسن