شاشات عملاقة في ميادين القاهرة لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الشاشة العملاقة التى أقامتها المحافظة بمدينة الأسمرات لإذاعة حفل افتتاح المتحف الكبير عليها لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين القاطنين هناك، حيث التفوا حولها وسط فرحة كبيرة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص عد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة كما فى الأسمرات، وأمام جراند مول المعادي ، وميدان عابدين، وشبرا وغيرها من مناطق القاهرة ليتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث الفريد الذى قد لا يتكرر لمدة طويلة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على إبهار العالم.