طلع العصاية وإداله في دماغه.. مشاجرة بالإسكندرية وسط الشارع لسبب صادم



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدى على قائد سيارة بإستخدام عصا خشبية لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته لخلاف على أولوية المرور بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى "عصا خشبية" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.