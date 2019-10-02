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رياضة

شاهد.. نبذة من حفلات موسم الرياض تحت رعاية تركي آل شيخ

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
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عمرو ابوبكر
روَّج المستشار تركى آل شيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية لموسم الرياض الجديد الذي من المقرر بدء فعالياته يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري .

ونشر تركي آل شيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، كاتباً: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الاوسط وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية واكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاع 6 مناطق رئيسية و 6 مناطق فرعية".

وتابع تركي آل شيخ: "موعدنا في موسم الرياض من 11 أكتوبر إلي منتصف ديسمبر هتوحشونا".

وأعلن عن حضور العديد من الأسماء العالمية في عالم الموسيقى والـ دي جى من خلال فيديو ترويجي نشره المستشار تركي ال شيخ عبر تويتر، أبرزهم مسلم و نيكسون.
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