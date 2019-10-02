شاهد.. نبذة من حفلات موسم الرياض تحت رعاية تركي آل شيخ

روَّج المستشار تركى آل شيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية لموسم الرياض الجديد الذي من المقرر بدء فعالياته يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري .





ونشر تركي آل شيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، كاتباً: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الاوسط وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية واكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاع 6 مناطق رئيسية و 6 مناطق فرعية".





وتابع تركي آل شيخ: "موعدنا في موسم الرياض من 11 أكتوبر إلي منتصف ديسمبر هتوحشونا".



