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مرأة

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
هنا الزاهد والفنان
هنا الزاهد والفنان احمد فهمي
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رنا عصمت
نشرت صديقة الفنانة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، تجمعها بصديقتها الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمي فى أول ظهور لهما بعد الفرح.

وقامت صديقتها بنشر هذه الصور من داخل عش زوجية هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا.

وقد نشرت الفنانة هنا الزاهد، زوجة الفنان أحمد فهمي، صورة لها بعد تعافيها من الإصابة التي أجبرتها على الدخول للمستشفى خلال الآونة الماضية، خلال قضاء شهر العسل في جزر المالديف.
وطمأنت هنا الزاهد، محبيها بعد استقرار حالتها الصحية والشفاء، عبر رسالة عبر حسابها على موقع “انستجرام”.

وقالت هنا: “شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد لله بقيت كويسة”.
وتابعت: “اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتينا عليكي وكأنهم من أهلي”.
بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما
بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما
بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما
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