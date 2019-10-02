ضبطه الأهالي.. القبض على عاطل سرق 8.5 طن سولار من خط أنابيب بسوهاج

تمكن أهالي قرية بنجا بسوهاج من ضبط عاطل لكسره خط ناقل للسولار من محافظة أسيوط الي سوهاج، وسرقته ٨.٥ طن سولار، وتم ابلاغ الشرطة، وتسليم المتهم، وجار عرضه علي النيابة العامة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا من الأهالي بضبط أحد الأشخاص بناحية بني حرب عقب قيامه بسرقة كمية من المواد البترولية من خط نقل بترول.



انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين ضبط "محمد. م. س" ٣٠ عاما عاطل يقيم دائرة قسم أول السلام القاهرة قائد سيارة نقل المنوفية "فنطاس محملة 8.5 طن سولار" عقب قيامه بالإستيلاء علي تلك الحمولة من خط نقل البترول التابع لشركة أنابيب البترول القادم من معمل تكرير البترول بأسيوط إلي مستودع سوهاج التابع لشركة مصر للبترول.



بسؤال "محمد. ز. ع" ٣٠ عاما رئيس وحدة متابعة شركة أنابيب البترول بأسيوط ويقيم دائرة مركز أسيوط قرر بأنه أثناء تواجده بغرفة المتابعة تلاحظ له سحب تلك الكمية من الموقع 6 بالخط المشار إليه وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم والسيارة المستخدم.



بمواجه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم التحفظ علي السيارة والحمولة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.



