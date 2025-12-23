محمد صبحي يوجه رسالة شكر للجمهور بعد اختياره إعادة عرض "فارس بلا جواد"

وجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر لجمهوره بعد اختيارهم مسلسل "فارس بلا جواد" لعرضه على شاشة قناة نايل دراما، وذلك ضمن استفتاء أجرته القناة لاختيار أحد الأعمال الدرامية لعرضه مجددًا.

وقال محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "فارس بلا جواد مسلسل حقق نجاحا كبيرا جدا سنة 2002 والحقيقة المرة دي حصل استفتاء من قناة النيل للدراما لاختيار مسلسل والجمهور اختار فارس بلا جواد وقررت القناة إذاعته أول يناير 2026 كل الشكر والحب لجمهوري الحبيب على اختياركم لمسلسل فارس بلا جواد".

دعمت الفنانة غادة رجب الفنان محمد صبحي بعد أزمته الأخيرة والهجوم عليه بسبب تصريحاته عن فيلم الست.

ونشرت غادة رجب صورة تجمعها مع الفنان محمد صبحي عبر انستجرام وعلقت قائلة : “كنت من أشد معجبينك وأنا طفلة بشوف اعمالك ولقاءاتك وبتعلم من الاتنين قيم ومبادئ كتير وكنت أكتر المحظوظين لما بدأت اغني وسمعتك بالصدفة في التليفزيون، بتشيد بيا وبدأنا التواصل لحد ماكان ليا اكبر الحظ والشرف اني اقف قدامك في برنامج مفيش مشكلة خالص .

وتابعت : " وتعلمني كلمة كلمة وحرف حرف وطريقة الحركة علي المسرح وتفاصيل كتيرة اوي، مايعملهاش غير فنان ومخرج كبير وتاريخ طويل موهبة وخبرة وذكاء، بحبك يا أستاذ انت شرف وفخر لينا ولمصر كلها ورمز من رموزنا حفرت اسمك بحروف ذهب، دمت لينا ودام تاريخك المشرف فنيًا وانسانيًا عشان اللي زيك في الزمن ده بقي نادر”.