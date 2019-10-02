بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

اختفاء 4 سيارت من الشارع نهائيا

التدخين بالأماكن العامة

عقوبات

قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ

غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق





* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين





* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة





* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيها حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار





شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة





– يخضع طالب الرخصة إلى تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.





إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة القيادة

إعفاء سيارات من الرسوم والضرائب





50 نقطة لكل سائق





انطلقت أمس، الثلاثاء، جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، لمجلس النواب، برئاسة دكتور علي عبد العال، يستكمل خلاله المهمة التشريعية الموكل بها، والتي أنجز فيها الكثير، على مدار أربع سنوات مضت.ويعد قانون المرور الجديد من التشريعات الهامة التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره وإصداره بشكل النهائي، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس، لا سيما بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.ونستعرض أهم ما جاء بـ قانون المرور الجديد، المقرر مناقشته من قبل البرلمان..قانون المرور الجديد يعتبر أن توقّف السيارة في الطريق بسبب انتهاء الوقود بها "البنزين – الغاز – سولار"، جريمة مرورية تتطلب العقاب خاصة إذا ترتب على ذلك التأثير السلبي على حركة المرور في الطريق العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر.ونص القانون على فرض غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، على كل من قام بالجرائم المرورية المتمثلة فى ترك المركبة في الطريق ومحركها يعمل دون داع، وتعطل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافي للرحلة إذا ترتب على ذلك تعطيل حركة المرور وتعريض سلامة مُستخدميها للخطر.كما أن قانون المرور الجديد يهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى وتشديد العقوبات على المخالفين حتى يكون هناك رادع لهم، بالإضافة إلى توفيق أوضاع التوكتوك القانونية، خاصة بعد قرار الحكومة باستبداله بسيارات ميني فان.كما يتضمن قانون المرور الجديد إعادة النظر في وجود بعض السيارات في الشارع المصري، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع المصري، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت الخطى في مناقشة قانون المرور الجديد، وبالفعل استقرت على عدد كبير من مواد القانون، مضيفًا أن قانون المرور الجديد أوشك على الخروج إلى النور.وأضاف النائب يحيى الكدواني لـ "صدى البلد"، أنه وفقًا للقانون، فإنه من المقرر أن يتم إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرًا لما تمثله من خطر على المواطنين.وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.وأوضح النائب أنه بموجب قانون المرور الجديد، سيتم إنشاء صندوق تابع لوزير المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.بذلك يكون الشارع المصري على موعد مع اختفاء عدد من السيارات إلى جانب التوك توك، الذي تتجه الحكومة لاستبداله بسيارت ميني فان.كما حرص قانون المرور الجديد، المقرر مناقشته بدور الانعقاد الخامس، على مواجهة ظاهرة التدخين في النقل العام، والتي انتشرت مؤخرًا، في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة الظواهر السلبية التي طغت على المجتمع خلال الفترة الأخيرة.ونص قانون المرور الجديد أيضًا على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.وعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون في تشغيل الصبية الذين لم تتجاوز سنهم 18 عاما.وتعرضت العقوبة أيضا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل على الترخيص من المرور.كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.- تجاوز السرعة المقررة على الطرق- الاعتداء على رجال المرور- ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور- السير بدون فرامل* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارةـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهةـ التسبب فى تعطيل حركة المرور* 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه*2000 جنيه لـ :-- مخالفة تركيب زجاج فاميه- مخالفة الإضرار البيئي- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار- 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:- أن لا تقل السن عن 18 عام للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.– أن يكون طالب الرخصة حاصلا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية.- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.وأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة القيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، غلى جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.- المركبات الحكومية- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية، ومركبات الهيئات الدولية والوكالات التباعة لها، والمملوكة لجامعة الدولة العربية ومركبات الإسعاف، ومركبات ذوي الاعاقة.وحدد القانون الجديد للمرور، نظاما جديدا لقائدي السيارة بإعطائهم 50 نقطة يستخدمها طول العام، وإذا تخطاها يتم سحب رخصة القيادة ويعاد الاختبار من جديد له ودخول مدرسة لتعلم القيادة.