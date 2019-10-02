50 مليار جنيه أقساطًا مستهدفة لقطاع التأمين بحلول 2020

أكد تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022 ، تهدف لتطوير البنية التشريعية التى تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى تطوير الأسواق والخدمات لدفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود الـ1% خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية الأربع، مشيرا إلى استراتيحية الهيئة سوف تعتمد بشكل كبير على مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه فى عام 2022 مقارنة بـنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.





وأوضحت الهيئة في بيان، الأربعاء، أن مشروع قانون التأمين الموحد المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة قد عالج مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007 ،والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الأجبارى من تغيرات كان ابرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي ، وما لحق ذلك من إدخال أليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه ، والآتجاه نحوزيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.



