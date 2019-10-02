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منوعات

مؤسس فيسبوك يواجه معركة لمنع تفكيك الشركة.. وينافس تيك توك بتطبيق جديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
أكد مارك زوكربيرج "Mark Zuckerberg" المؤسس والرئيس التفيذي لشركة فيسبوك "Facebook"، أنه على استعداد لخوض معركة لمحاربة محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك شركة عملاق التواصل الاجتماعي، بناءً على تسجيل صوتي تم تسريبه له، وفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني.

وحسبما قال موقع "ذا فيرج" المتخصص في مجال التقنية، إن تسريبًا لأقوال زوكربيرج خلال اجتماع لموظفي الشركة في شهر يوليو الماضي، قال إنه سيتحدى هذه الجهود التى تحاول تفكيك الشركة، موضحا أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المشرعون ضد عملة ليبرا.

وأوضح زوكربيرج أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى، بشأن التحقيقات الخاصة بقضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار المرفوعة ضد فيسبوك، مشيرا على وجه التحديد إلى خطة السيناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديموقراطية لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبري.

وقال مارك: "إنه ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أحضر أمامها للتحقيق".

وبخصوص عملة فيسبوك الرقمية المشفرة، المقرر إطلاقها عام 2020، أوضح مارك أنه لا يزال متفائلًا بشأنها رغم رفضها من حكومات بعض الدول.

وأشار زوكربيرج إلى أن فيسبوك تخطط لإطلاق خدمة جديدة منافسة لتطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك "TikTok"، المملوك لشركة "ByteDance" الصينية، وقال: "لدينا تطبيق جديد يسمى لاسو، وهو
تطبيق قائم بذاته يتم تطويره في محاولة لملاءمة سوق المنتجات في دول مثل المكسيك".

وتابع مؤسس فيسبوك: "نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيك توك شائعًا بشكل كبير، قبل أن نتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير".
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