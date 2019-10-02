لإخراج الأرواح الشريرة.. أب يقتل طفله بالماء الساخن في أمريكا

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شخص عقب تسببه في وفاة طفله البالغ من العمر 6 سنوات، بسبب سكب الماء الساخن عليه، بدعوى إخراج الأرواح الشريرة منه.



وقال الأب المجرم ويدعى بابلو مارتينز، للشرطة إنه سكب هذه المياه أسفل حلق الطفل لإخراج الأرواح الشريرة من جسده الذي امتلأ بها، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".



وصرحت والدة الطفل بالتبني، روميليا مارتينيز، بأن الطفل كان يتعامل بشيطانية، وعرض الأب منحه حماما، وأخبرت الشرطة أنها سمعت صوت الطفل من الحمام، لتجد الأب يضع الطفل تخت صنبور الماء الساخن.



وعلى الفور طالبت الأم؛ الأب بالتوقف عن الأمر، وحاولة الاتصال بالراهب، ثم بالطوارئ، وسط محاولات من قبل الأب لإنعاش قلب الطفل، ووضع الماء البارد عليه، إلا أنه فارق الحياة.