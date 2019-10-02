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رياضة

‎صراع بين الأهلي والزمالك على ضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
دخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في منافسة شرسة لضم محمد ناصر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا البالغ من العمر ٢٠ عاما، حيث أنه من مواليد عام ١٩٩٩.

وظهر ناصر بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وخاض العديد من المباريات الودية بعدما أبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول إعجابه الشديد به وبقدراته.

وقالت المصادر أن اللاعب نال إعجاب مسئولي الأهلي والزمالك، خلال المتابعة الدقيقة من المكلفين باكتشاف المواهب في كل نادي، ودخل القطبان في مفاوضات بشكل رسمي مع نادي سيراميكا كليوباترا، لضم ناصر الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

ووافق مسئولو سيراميكا كليوباترا من حيث المبدأ على إعارة اللاعب أسوة بما حدث مع زميليه ميسي وحيدا اللذان انتقلا منذ أيام قليلة إلى نادي الزمالك على سبيل الاعارة، وتتبقى القيمة المالية التي سيعرضها مسئولو الأهلي والزمالك لحسم صفقة محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا.‎
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